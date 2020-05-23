В США парикмахер с коронавирусом подверг опасности 91 человека

В американском штате Миссури парикмахер с коронавирусом работал в течение восьми дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

Отмечается, что под угрозой заболевания оказался 91 человек, из них – 84 клиента и семь работников парикмахерской.

Неясно, когда стилист заболел коронавирусом, однако известно, что инфицирование произошло во время путешествия. Мужчина проработал с 12 по 20 мая.

В миздраве уточнили, что на парикмахере и его клиентах были надеты маски. Все 84 клиента и семь сотрудников будут протестированы на коронавирус.

По последним данным, в штате Миссури выявлено почти 12 тыс. случаев коронавируса и более 600 смертей. Всего в США коронавирус зафиксирован у более 1,6 млн человек.