Мурашко: пул тяжелобольных пациентов формируется из самолечащихся россиян

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал в эфире «России 24», кто составляет пул тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

Он отметил, что в основном пул формируется из граждан, которые занимались самолечением.

Глава ведомства добавил, что такие больные ждут, «принимая самостоятельное лечение, что вот-вот разрешится эта ситуация».

Однако, как уточнил министр, впоследствии инфицированные нуждаются в интенсивной терапии.

«Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это население понимало», — заключил Мурашко.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Минздраве заявили, что не все российские регионы вовремя отреагировали на пандемию

— Мурашко рассказал, при каком условии может начаться вторая волна COVID-19

— Минздрав: часть ограничений сохранится в РФ до изобретения вакцины от COVID-19