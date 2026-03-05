В США высоко оценили эффективность применяемых Ираном беспилотников

Используемые Ираном в конфликте на Ближнем Востоке беспилотные летательные аппараты Shahed стали чрезвычайно эффективным оружием против американских войск. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT).

По данным газеты, с начала американо-израильской военной операции иранцы запустили около двух тысяч дронов. Тегеран применяет беспилотники Shahed для атак по всему Ближнему Востоку, в том числе по отелям и военным базам, где расположен военный контингент Соединенных Штатов.

По словам отставного американского генерала Пола Итона, иранские беспилотники высокоэффективно и легко поражают цели.

До этого Корпус стражей исламской революции заявил, что иранские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по расположенному в Бахрейне дата-центру американской компании Amazon.

3 марта сообщалось, что в Дубае загорелось американское консульство после предполагаемого удара иранского беспилотника.

Ранее Иран начал новую волну ракетных ударов.