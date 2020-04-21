Лукашенко назвал «несусветной глупостью» ношение масок детьми в школах

<img src="//img.gazeta.ru/files3/507/12970507/RIAN_5683822.HR-pic905-895x505-30965.jpg">

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это «несусветной глупостью» и «самодеятельностью», пишет пресс-служба президента.

«Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе... Если там кто-то «упражняется», скорее всего это самодеятельность», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что те, кто рассаживают детей по классу и заставляют их пользоваться «горючими антисептиками на этаноле», занимаются «очковтирательством и показухой».

По мнению Лукашенко, лучше проветрить класс, чтобы было свежо.

В Белоруссии коронавирусом заразились больше шести тысяч, скончался 51 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лукашенко не планирует уходить на самоизоляцию

— В Белоруссии число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч

— Лукашенко: Белоруссия выбрала правильную тактику в борьбе с коронавирусом