Лукашенко назвал «несусветной глупостью» ношение масок детьми в школах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это «несусветной глупостью» и «самодеятельностью», пишет пресс-служба президента.
«Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе... Если там кто-то «упражняется», скорее всего это самодеятельность», — сказал Лукашенко.
Президент добавил, что те, кто рассаживают детей по классу и заставляют их пользоваться «горючими антисептиками на этаноле», занимаются «очковтирательством и показухой».
По мнению Лукашенко, лучше проветрить класс, чтобы было свежо.
В Белоруссии коронавирусом заразились больше шести тысяч, скончался 51 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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