Во Франции число смертей от коронавируса превысило 17 тысяч
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Во Франции от коронавируса скончались больше 17 тысяч человек, пишет минздрав страны.
Также сообщается о 106 тысячах заразившихся и 16 тысячах выздоровевших.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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