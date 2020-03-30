В Роспотребнадзоре рассказали об использовании многоразовых медицинских масок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/721/13011721/RIAN_6199484.HR-pic905-895x505-6179.jpg">

Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно использовать многоразовые маски и насколько они эффективны. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Там сообщается, что многоразовые маски перед повторным применением следует обрабатывать. Желательно стирать маску с мылом или моющим средством, после чего обрабатывать утюгом с помощью пара или парогенератором.

При этом, маски эффективны только в сочетании с другими методами профилактики, такими как ограничение контактов, мытье рук и дезинфекция предметов, отмечают в ведомстве.

Специалисты также напоминают, что медицинские маски предназначены в первую очередь для тех, кто уже заболел, а также для тех, кто оказывает медицинскую помощь заболевшим. Здоровые же люди могут надевать маски при посещении публичных мест или общественного транспорта, однако эффективность такого использования не доказана.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 1534 случая заражения коронавирусом нового типа.