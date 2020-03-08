В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 332
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В Швейцарии уже 332 человека заразились коронавирусом, сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения страны.
281 случай подтвердились лабораторно, еще 51 анализ проверяется повторно.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3649 человек.