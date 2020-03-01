В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление губернатора.

«Я, Джей Инсли, губернатор штата Вашингтон в свете сложившейся ситуации … заявляю, что во всех округах штата Вашингтон действует чрезвычайное положение», — говорится в постановлении.

Инсли предписал государственным учреждениям и департаментам использовать госресурсы и делать все возможное для борьбы с распространением коронавируса. Также в режиме ЧП имеется возможность задействовать Национальную гвардию штата.

До этого в штате Вашингтон умер первый человек от коронавируса в США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

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