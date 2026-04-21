Зеленский рассказал, что Украина не создавала морские дроны самостоятельно

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна не самостоятельно создала морские дроны. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Зеленского, Киеву помогали европейские партнеры.

«Есть несколько европейских стран, которые имеют исторически большой опыт в развитии своего флота на море. Это Великобритания, Норвегия, Нидерланды. Это ключевые страны, которые помогали нам с некоторыми технологиями. И построить флот украинских морских дронов нам также удалось благодаря партнерам», — поделился украинский лидер.

15 апреля стало известно, что Британия в 2026 году намерена поставить Украине крупнейшую партию беспилотников. Среди дронов, которые Лондон передаст Киеву, будут БПЛА дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские аппараты. Как отметили в минобороны Британии, большинство из них произведут на территории страны такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.