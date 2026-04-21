Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский рассказал, что Украина не создавала морские дроны самостоятельно

Зеленский: страны Европы помогли Украине создать морские дроны
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна не самостоятельно создала морские дроны. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Зеленского, Киеву помогали европейские партнеры.

«Есть несколько европейских стран, которые имеют исторически большой опыт в развитии своего флота на море. Это Великобритания, Норвегия, Нидерланды. Это ключевые страны, которые помогали нам с некоторыми технологиями. И построить флот украинских морских дронов нам также удалось благодаря партнерам», — поделился украинский лидер.

15 апреля стало известно, что Британия в 2026 году намерена поставить Украине крупнейшую партию беспилотников. Среди дронов, которые Лондон передаст Киеву, будут БПЛА дальнего радиуса действия, разведывательные, логистические и морские аппараты. Как отметили в минобороны Британии, большинство из них произведут на территории страны такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

Ранее Медведев назвал провокацией полеты БПЛА над европейскими странами.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!