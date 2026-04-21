Россиянка избила полицейских из-за сломанного ногтя

В Кемеровской области суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в применении насилия к сотрудникам полиции, пьяная обвиняемая напала на стражей порядка, когда сломала ноготь. Об этом сообщает Мариинский городской суд.

По данным суда, компания из пяти человек распивала спиртное на дне рождения, после чего решила продолжить праздник в сауне. За руль сел нетрезвый приятель обвиняемой, но поездка быстро закончилась — машину остановили сотрудники Госавтоинспекции. Водитель попытался перелезть на заднее сиденье, полицейские открыли двери и стали вытаскивать его, заодно попросив выйти пассажирку.

Женщина заметила сломанный ноготь, начала нецензурно выражаться, требовать компенсацию за маникюр и несколько раз ударила полицейских. В отношении дебоширки было возбуждено уголовное дело, ей назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Дело пьяного водителя выделено в отдельное производство.

