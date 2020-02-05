Минздрав Турции рассказал о погибшем при ЧП с самолетом в Стамбуле

Турецкий минздрав заявил, что в результате жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что погибший был гражданином Турции. Кроме того, число пострадавших также возросло до 157 человек.

Согласно предварительным данным, самолет компании рухнул на взлетно-посадочную полосу с высоты 30 метров из-за плохих погодных условий. После воздушное судно врезалось в ограждение.

Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту имени Сабихи Гекчен. На борту лайнера находились 171 человек и шесть членов экипажа.

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