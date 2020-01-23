Болгария объявила троих россиян в международный розыск за покушение на убийство

Прокуратура Болгарии объявила троих граждан России в международный розыск по обвинению в покушении на убийство болгарских граждан в 2015 году, передает РИА «Новости».

Отмечается, что россиян подозревают в попытке отравления неизвестным фосфорорганическим веществом ряда лиц — Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т.

При этом имена обвиняемых россиян прокуратура не указала.

На каждого из обвиняемых выдан европейский ордера на арест, запрос на международный розыск для задержания и последующей экстрадиции, также на них выписан «красный бюллетень Интерпола».

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