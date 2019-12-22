Власти прокомментировали участие школьников в учениях в качестве массовки

Начальник управления образования Тукаевского муниципального района Татарстана Айгуль Мухаметзянова объяснила, что ученики школы привлекались к тактико-строевым занятиям в качестве массовки, сообщает ТАСС.

По ее словам, саму тренировку проводили именно сотрудники МВД.

Ранее в МВД по Татарстану заявили, что проведут проверку из-за того, что участие школьников не было согласовано с министерством.

До этого в СМИ появилась информация, что в Татарстане сотрудники Росгвардии провели учения, где качестве нападающих выступили школьники. Однако в Росгвардии опровергли данную информацию.

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