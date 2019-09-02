Россияне поделились причинами опоздания на самолет
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Эксперты назвали самые частые причины опоздания на самолет, предает РИА «Новости» со ссылкой на Aviasales.
Отмечается, что 10% из 180 тысяч россиян хотя бы раз в жизни опаздывали на самолет.
Чаще всего респонденты опаздывали на самолет из-за того, что просыпали рейс. Некоторые опрошенные рассказали, что пропускали утренний рейс после вечеринки, один из россиян вспомнил, что заснул в баре аэропорта и не услышал, что посадка завершена.
Также пассажиры путали даты и время вылета, некоторые не видели сообщения о переносе полета на более раннее время.
Кроме того, россияне опаздывали на самолет из-за пробок на дороге, очередей в зоне контроля и увлекшись покупками в Duty Free.
Ранее были названы популярные маршруты россиян в бархатный сезон.