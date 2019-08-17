Еще в двух районах Приморья ввели режим ЧС
Администрация Приморского края проинформировала о вводе ЧС еще в двух районах региона. Об этом сообщается на официальном сайте.
Согласно представленной информации, речь идет о Лесозаводском городском округе и Октябрьском районе.
«Аварийно-восстановительные работы продолжаются, критичной ситуации нет», — говорится в заявлении.
Уточнятся, что в общей сложности в Приморье в настоящее время подтоплено более 460 подворий и примерно 130 домов.
Ранее сообщалось, что в Приморье пять рек в трех районах вышли из берегов в результате нашествия тайфуна «Кроса».