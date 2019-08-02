Мебельная фабрика загорелась в подмосковном Одинцово

В подмосковном городе Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил второй этаж ангара, расположенного на территории фабрики. Внутри здания находился склад автомобильных тентов.

По предварительным данным, пострадавших и погибших в настоящий момент нет.

Как сообщает «Интерфакс» площадь возгорания составила 500 кв. м, спасательным службам пока не удалось остановить огонь.Отмечается, что он может охватить соседние постройки.

Ранее МЧС сообщало об увеличении площади пожара в цехе во Владикавказе.