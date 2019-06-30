Избиением режиссера за отказ от интима в центре Москвы занялся СК

Уголовное дело завели после избиения неизвестными мужчинами режиссера Агнии Галд за отказ вступать с ними в интимную связь, передает РИА «Новости».

Следственный комитет инициируют передачу дела из полиции в СУСК России по Москве.

Дело возбуждено по статье 116 УК РФ (побои).

Ранее Галд рассказала, что вышла из сада Эрмитаж, когда на нее напали двое мужчин. Злоумышленники начали избивать ее, а после намекать на интим. После отказа мужчины снова ударили ее в лицо.