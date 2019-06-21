Избитых и покусанных матерью детей госпитализировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге в одну из больниц попали двое детей, измученных матерью, сообщает 78.ru.

Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать. Известно, что одному из них 2 года и 5 месяцев.

Отмечается, что 28-летняя женщина, употребляет алкоголь. По словам детей, мать бьет их по любому поводу.

У женщины и ее 30-летнего супруга есть и еще один ребенок, которому 8 лет.

Следователи проводят доследственную проверку