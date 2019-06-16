Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в Чемодановке, сообщает Znak.com.

Пожар произошел в селе Лопатки Пензенской области. Горел дом и деревянные постройки. Сообщается, что никто не пострадал.

Ранее в Чемодановке произошла массовая драка селян с цыганами.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы. Один скончался.