Супрун предрекла Зеленскому ботулизм и атеросклероз

Исполняющая обязанности главы украинского минздрава Ульяна Супрун раскритиковала пристрастие жителей страны к нездоровой пище, в том числе шаурме. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

«Шаурма увеличивает риск атеросклероза, потому что карнитин мяса становится триметиламиноксидом. Шаурма — это также риск пищевого отравления или даже ботулизма», — отметила Супрун.

Представитель минздрава также отметила, что домашняя пища боле полезна, чем фастфуд, который покупают на улицах в заведениях общественного питания, поскольку дома человек держать под контролем то, что находится у него в тарелке.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз демонстрировал свое пристрастие к шаурме.

Ранее сообщалось, что Зеленский угостил гостей съезда своей политической партии шаурмой. До этого Зеленский, поздравляя жителей Киева с годовщиной города, отметил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро». Ремарка Зеленского вызвала недовольство пользователей.

Позже Зеленский похвастался фото с шаурмой.