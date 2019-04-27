Россиянам позволили находиться в Черногории без виз 90 дней
В российском МИДе проинформировали о том, что россияне смогут побывать в Черногории без получения визы в течение 1,5 месяцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как отмечается, речь идет о периоде с 15 апреля до 31 октября этого года. При этом срок пребывания граждан России на территории страны не должен превышать 90 дней.
«…в указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ЕС намерен упростить получение виз для «добросовестных» туристов.