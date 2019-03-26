Рабочие пытались украсть кабель правительственной связи около Кремля

В Москве двое рабочих были задержаны при попытке кражи кабеля правительственной связи, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал заместитель начальника Центра по связям с общественностью ФСО Денис Симонов.

«Вчера была пресечена попытка кражи кабеля правительственной связи при реконструкции Большого Москворецкого моста. Эта попытка была пресечена сотрудниками ФСО вместе с коллегами из правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Реклама

Он добавил, что один из рабочих попытался сбежать и спрыгнул с моста, но был пойман.

Как рабочие хотели использовать украденный кабель не сообщается.