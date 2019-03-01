Фальстарт: весна в Москве начнется январскими морозами

В первые весенние дни в Москве температура опустится до -12°С. Об этом сообщает портал «Фобос».

«В пятницу в Москве еще оттепельно. Но уже в субботу дневная температура понизится до -5°С. А к утру воскресенья столбики термометров опустятся до январских -12°С», — говорится в сообщении погодного центра.

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В первые дни весны в столице будет идти небольшой снег и дождь, будет пасмурно.

Ранее москвичей предупредили об опасной погоде в первый день весны.