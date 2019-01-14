Полиция Мордовии проверяет достоверность видео с сожжением российского флага

Мордовская полиция проверяет достоверность появившегося в сети видео с сожжением российского флага, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МВД по Мордовии.

Ранее в сети появилась видеозапись, в которой неизвестная девушка бросает в костер российский флаг.

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«По факту сжигания российского флага мордовская полиция проводит проверку, результаты будут известны позднее», — рассказал представитель региональной полиции.

Согласно российскому уголовному кодексу, надругательство над Государственным гербом или флагом страны наказывается ограничением свободы или принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы до одного года.

Ранее сообщалось, что болельщики сожгли российский флаг во время матча чемпионата Украины.