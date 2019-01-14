В Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы
Синоптики предупредили жителей столицы о повышенном уровне погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Реклама
Согласно размещенной информации, аналогичные погодные условия будут наблюдаться во всем Центральном федеральном округе, за исключением Ярославской и Тверской областей.
Ранее сообщалось, что в Москву вернутся морозы.