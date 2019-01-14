В Москве повысили уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы

Синоптики предупредили жителей столицы о повышенном уровне погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом свидетельствуют показания на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что уровень погодной опасности будет повышен до желтого.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Согласно размещенной информации, аналогичные погодные условия будут наблюдаться во всем Центральном федеральном округе, за исключением Ярославской и Тверской областей.

Ранее сообщалось, что в Москву вернутся морозы.