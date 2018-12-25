Суд арестовал всех задержанных по делу о пожаре в шахте «Уралкалия»

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Всем четверым задержанным по делу о пожаре на шахте «Уралкалия» в Соликамске было предъявлено обвинение, суд поместил их под стражу, передает РИА «Новости».

«Всем четверым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2019 года, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 216 части 3 УК России», — сказала помощник председателя суда Наталья Пантелеева.

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Ранее сообщалось, что в Соликамске арестовали первого фигуранта дела о пожаре в шахте «Уралкалия».

22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять человек оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за дыма и глубины, на которой они находились. Все работники погибли. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.