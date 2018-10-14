Дом Скрипаля популярен у российских туристов

Дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери пользуется популярностью у российских туристов, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что дом огорожен, около него дежурят сотрудники полиции.

В полиции рассказали, что за последнее время к зданию пытались попасть несколько граждан России.

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«Я вижу много людей из России здесь. Наверное, это связано с последними событиями по расследованию этого дела», — рассказала сотрудница местной полиции.

Ранее сообщалось, что Сергей Скрипаль менее чем за год до своего отравления ездил в Швейцарию, где информировал местные разведывательные службы.