Полиция Британии внесла ясность о яде в инциденте с россиянами в ресторане Солсбери

Представители британской полиции считают, что инцидент в ресторане Prezzo в Солсбери не связан с отравлением нервно-паралитическом веществом. Об этом сообщает Reuters.

Ранее таблоид Daily Mail писал, что пострадавшие в Солсбери русские находятся в критическом состоянии. Официальный Лондон не признавал, что в инциденте пострадали граждане России, в российском посольстве также заявляли, что британские власти не предоставили данных о пострадавших россиянах в Солсбери.

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«Результаты исследований на этом этапе [расследования] не говорят о чем-то подозрительном», — говорится в сообщении полиции.

Дополнительных подробностей британские правоохранители не сообщили.