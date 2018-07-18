Пять женщин под Иркутском погибли при пожаре из-за неосторожного курения

Главное управление МЧС по Иркутской области сообщило о гибели пяти человек, в том числе ребенка, при пожаре в поселке Бохан.

«Очевидец сообщил о том, что горит кровля дома, через окна видно открытое пламя. По словам соседей, в горящей квартире находились люди», — говорится в тексте официального сообщения.

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В ГУ МЧС отметили, что обстоятельства развития пожара указывают на то, что причиной возгорания в жилом доме стало неосторожное обращение с огнем при курении.

«Когда пожар был ликвидирован, на веранде и в доме спасатели МЧС обнаружили тела пяти членов семьи, все женщины, среди которых была двухгодовалая девочка», — уточняется в сообщении Следственного управления Следственного комитета по региону.

В СК также сообщили, что, по словам соседей и местных жителей, «накануне происшествия женщины распивали спиртные напитки и курили».