Минюст Японии официально объявил о казни лидеров секты «Аум Синрике»

Глава японского минюста Ёко Камикава сделала официальное заявление о том, что семь смертных приговоров в отношении руководителей экстремистской секты «Аум Синрике» были приведены в исполнение. Об этом пишет «Санкэй симбун».

По словам Камикава, в исполнение были приведены семь приговоров в отношении людей, состоявших в секте «Аум Синрике».

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«Состав их преступлений отличается, однако все они были приговорены судом к высшей мере наказания», — заявила Камикава.

Ранее сообщалось, что помимо руководителя религиозной секты «Аум Синрике» Сёко Асахары в Японии казнены еще несколько руководителей секты, в их числе Киёхидэ Хаякава, Томомаса Накагава и Ёсихиро Иноуэ.

В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

В 2016 году Верховный суд России запретил деятельность секты «Аум Синрике».