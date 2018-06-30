МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в воскресенье, 1 июля. Об этом сообщается на сайте МЧС России.

«30 июня с сохранением до конца суток 01 июля 2018 года в связи с прохождением фронтальной зоны по территории города Москвы ожидается дождь, местами сильный, гроза, град», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также добавили, что при грозе ожидается шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с.

Спасатели порекомендовали жителям столицы переждать непогоду в капитальном строении.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья предупредили об опасности пожаров.

Как отмечалось, жителям рекомендовали проявлять максимальную осторожность с огнем.