Парк Горького закроют на два дня

В Москве временно закроют Парк Горького из-за выпускного для столичных школьников, передает РИА «Новости» со ссылкой на департамент региональной безопасности и противодействия коррупции.

Отмечается, что территория Парка Горького будет закрыта с 6.00 23 июня до 6.00 24 июня из-за проведения монтажных работ и работ по обеспечению комплексной безопасности территории.

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«Вход для зарегистрированных… выпускников и сопровождающих, получивших специальные пропуска и браслеты с персональным штрих-кодом, будет открыт с 20.00 23 июня», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Москве временно закрывали Парк Горького из-за штормового предупреждения.