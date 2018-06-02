В Тольятти 15 детей госпитализировали из-за гидрогелевых шариков

Пятнадцать воспитанников детского сада в Тольятти были доставлены в больницы из-за подозрений, что они могли наглотаться гидрогелевых шариков, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что гидрогелевые шарики обычно небольшие, диаметром несколько миллиметров, но в жидкости разбухают в десятки раз.

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Инцидент произошел в одном из детских садов Тольятти, куда один из воспитанников принес шарики. Из-за опасений, что дети могли наглотаться шариков, было принято решение госпитализировать всю группу — 15 человек.

«Десять детей были доставлены в детский стационар ГБ-5, девять из них были госпитализированы. Еще пять детей привезли в детскую больницу №1, двоих из них госпитализировали. Никто не видел, наглотались они шариков или нет. Но на всякий случай перестраховались», — рассказал источник.

Он добавил, что в тот же день дети были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.