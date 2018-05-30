Опубликовано видео задержания заказчика убийства Бабченко
Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания мужчины, который якобы был заказчиком убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Ролик опубликован на YouTube.
На нем двое сотрудников СБУ в штатском догоняют мужчину в белой рубашке, заламывают ему руки и надевают наручники. После этого его сажают в синий фургон. Лицо мужчины при этом не демонстрируется.
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Накануне украинская полиция заявила об убийстве Аркадия Бабченко в результате покушения. Однако в среду, 30 мая, СБУ сообщила, что «убийство» журналиста было инсценировкой.
Сам журналист выступил на пресс-конференции, где принес извинения коллегам и жене.
В СБУ заявили, что заказчик покушения задержан.