Опубликовано видео задержания заказчика убийства Бабченко

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Служба безопасности Украины обнародовала видео задержания мужчины, который якобы был заказчиком убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Ролик опубликован на YouTube.

На нем двое сотрудников СБУ в штатском догоняют мужчину в белой рубашке, заламывают ему руки и надевают наручники. После этого его сажают в синий фургон. Лицо мужчины при этом не демонстрируется.

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Накануне украинская полиция заявила об убийстве Аркадия Бабченко в результате покушения. Однако в среду, 30 мая, СБУ сообщила, что «убийство» журналиста было инсценировкой.

Сам журналист выступил на пресс-конференции, где принес извинения коллегам и жене.

В СБУ заявили, что заказчик покушения задержан.