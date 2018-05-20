В результате жесткой посадки Су-29 в Ленинградской области погиб человек

Один человек погиб в результате жесткой посадки летательного аппарата Су-29 в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«При жесткой посадке в районе населенного пункта Ломаха погиб один человек», — сказал он.

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Обстоятельства происшествия и личность погибшего устанавливаются.

В апреле два человека погибли при падении частного легкомоторного самолета в Хакасии.

До этого в Липецкой области разбился легкомоторный самолет, в результате также погибли два человека. Причиной крушения самолета в Липецкой области могли стать техническая неисправность и ошибка пилотирования.