Полиция установила личность нападавшего на вокзал в Брюсселе

Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе на вокзале Гар-дю-Миди в Брюсселе. Об этом сообщает бельгийский телеканал VRT со ссылкой на главу МВД Бельгии Яна Ямбона.

По словам Ямбона, подозреваемый установлен, однако еще не задержан. Он также отметил, что подозреваемый никак не связан с терроризмом.

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Железнодорожное движение не было прекращено, однако вблизи Брюсселя много поездов были задержаны.

Ранее сообщалось, что неизвестный произвел несколько выстрелов на вокзале в Брюсселе, после чего скрылся. Посетители вокзала были эвакуированы.