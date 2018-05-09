Песков прокомментировал инцидент с ветераном, за которого вступился Путин

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инцидент с ветераном на Красной площади случайностью. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Это, конечно же, была непреднамеренная случайность. Президент уже обратил внимание на необходимость исключения таких ситуаций впредь», — сказал Песков.

Ранее на Красной площади после парада Победы президент России Владимир Путин заметил, как его охрана пытается оттеснить ветерана, и вмешался.