Перестрелку в «Москва-Сити» квалифицировали как покушение на убийство

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту стрельбы в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает столичное управление СК.

Дело возбуждено по ч.3 ст. 30 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц).

«По предварительным данным, вечером 17 ноября 2017 года на территории комплекса «Москва-Сити» между неустановленными посетителям центра и сотрудниками частного охранного предприятия и вольнонаемными работниками вневедомственной охраны произошел конфликт. В результате потасовки шесть охранников получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Нападавшие скрылись с места преступления», — сообщает СК.

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Ведомство добавляет, что пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, после стрельбы в «Москва-Сити» три автомобиля объявили в розыск.

Также стало известно о задержании около 30 человек после инцидента.