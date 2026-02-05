Дмитриев ответил на вопрос о прогрессе по мирным соглашениям с Украиной

Попытки стран Евросоюза (ЕС) сорвать достижение мирного соглашения по Украине являются «индикатором прогресса в переговорах. Таким мнением поделился с журналистами RT спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Вы знаете, здесь неким индикатором может быть то, что вот разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть», — сказал он перед началом второго дня переговоров в Абу-Даби.

По словам Дмитриева, чем больше таких попыток происходит, тем очевиднее становится прогресс.

В ходе интервью глава РФПИ также отметил, что в Абу-Дабу состоялась российско-американская встреча по экономическому сотрудничеству. Он уточнил, что в настоящий момент стороны ведут активную работу по восстановлению экономических отношений.

Новый раунд трехсторонних переговоров между РФ, США и Украиной, направленных на разрешение украинского кризиса, проходит с 4 по 5 февраля. Российскую сторону представляет та же делегация, которая принимала участие в предыдущих переговорах 23 и 24 января.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках этих встреч Украина намерена «искать диалог» с Россией, однако Киев не собирается сдаваться. По его словам, на переговорах в Абу-Даби будут обсуждаться предложения российской стороны после консультаций с президентом России Владимиром Путиным.

