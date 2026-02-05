Размер шрифта
В США оценили преимущества крейсера «Адмирал Кузнецов»

TNI: российский крейсер «Адмирал Кузнецов» занял пятое место в рейтинге США
Павел Львов/РИА Новости

Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» занял пятое место в рейтинге американского журнала The National Interest (TNI) лучших когда-либо эксплуатируемых крупнейших авианосцев.

Обозреватель Харрисон Касс назвал «Адмирала Кузнецова» крупнейшим авианосцем, когда-либо действовавшим за пределами НАТО или Китая.

Оснащенный трамплином и мощным ракетным вооружением, крейсер «отражает доктрину СССР, отдающую приоритет самообороне над исключительно авиационными возможностями», говорится в статье.

По водоизмещению «Адмирала Кузнецов» превосходит авианосцы Charles de Gaulle (Франция), Liaoning (Китай), авианосцы типов Midway (США) и Queen Elizabeth (Великобритания), Shandong (Китай), но уступает кораблям типа Kitty Hawk, Enterprise и типов Nimitz и Gerald Ford (все — США), продолжил автор публикации.

В июле 2025 года сообщалось, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» законсервируют — такое решение приняли в Главкомате ВМФ России. После полной герметизации корабля будет принято решение о его утилизации или о продаже в другие страны.

Ранее на Западе подсчитали, что Россия может заработать миллиарды, если сохранит крейсер «Адмирал Кузнецов».
 
