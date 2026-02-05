Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров увидел противоречия в заявлениях и действиях США

Лавров: заявления США о сотрудничестве с РФ не очень вяжутся с их действиями
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT заявил, что заявления США о перспективах сотрудничества с РФ не очень вяжутся с их действиями.

Министр напомнил, что недавно в Соединенных Штатах был принят документ, в котором говорится, что Куба создает для интересов США в Карибском бассейне угрозу, в том числе из-за якобы «враждебной и злонамеренной политики России».

«Насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества — не очень все это вяжется с этим», — отметил Лавров.

Он добавил, что США, к примеру, запрещают Индии покупать российскую нефть, и «везде говорится: российскую нефть и российский газ заменят американская нефть и американский сжиженный природный газ».

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно отслеживает заявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Индией закупки российской нефти.

В ходе брифинга у него спросили об отношении Москвы к высказываниям американского лидера, а также о перспективе отказа Индии от нефти из РФ.

По словам Пескова, не меньшее значение российская сторона придает развитию стратегического партнерства с Индией. Он подчеркнул, что для России в настоящий момент это — самое важное.

Ранее стало известно, что США отменят пошлины против Индии после отказа от российской нефти.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!