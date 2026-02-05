Лавров увидел противоречия в заявлениях и действиях США

Лавров: заявления США о сотрудничестве с РФ не очень вяжутся с их действиями

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT заявил, что заявления США о перспективах сотрудничества с РФ не очень вяжутся с их действиями.

Министр напомнил, что недавно в Соединенных Штатах был принят документ, в котором говорится, что Куба создает для интересов США в Карибском бассейне угрозу, в том числе из-за якобы «враждебной и злонамеренной политики России».

«Насчет светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества — не очень все это вяжется с этим», — отметил Лавров.

Он добавил, что США, к примеру, запрещают Индии покупать российскую нефть, и «везде говорится: российскую нефть и российский газ заменят американская нефть и американский сжиженный природный газ».

3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно отслеживает заявления президента США Дональда Трампа о возможном прекращении Индией закупки российской нефти.

В ходе брифинга у него спросили об отношении Москвы к высказываниям американского лидера, а также о перспективе отказа Индии от нефти из РФ.

По словам Пескова, не меньшее значение российская сторона придает развитию стратегического партнерства с Индией. Он подчеркнул, что для России в настоящий момент это — самое важное.

Ранее стало известно, что США отменят пошлины против Индии после отказа от российской нефти.