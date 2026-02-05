Размер шрифта
В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров по Украине

ТАСС: в Абу-Даби начался новый раунд переговоров России, Украины и США
Кирилл Зыков/РИА Новости

В Абу-Даби начался второй день трехсторонних переговоров переговоров по Украине. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на собственные источники.

4 февраля в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча российских, украинских и американских переговорщиков. Делегацию РФ возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба армии страны Игорь Костюков. Соединенные Штаты на переговорах представляют специальный посланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер. Украину на переговоры направил руководитель офиса главы государства Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умов и другие чиновники.

До этого бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в ходе беседы с журналистами «Газеты.Ru» выразил уверенность, что без личной встречи украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина никаких договоренностей на переговорах в ОАЭ можно не ожидать.

Ранее в США высказались об участии Уиткоффа и Кушнера во втором дне переговоров по Украине.
 
