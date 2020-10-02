Придавило окном: российский турист погиб в Турции

Генконсульство России в турецкой Анталье подтвердило факт гибели 58-летнего российского туриста в одном из отелей в курортном районе Чолаклы.

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«Уведомление об этом происшествии поступило из генпрокуратуры Манавгата. Правоохранительные органы Турции проводят расследование и выясняют обстоятельства инцидента», — пояснили ТАСС в ведомстве.

Как рассказали порталу «НТР 24» родственники погибшего, трагедия произошла 1 октября 2020 года. Дочь покойного пояснила, что семья проживала в номере под мансардой, где было установлено специальное автоматическое окно, которое в какой-то момент спустилось и зажало мужчину.

В этот момент в комнате никого не было — мать с дочерью незадолго до этого отправились на вечернюю программу. «Это окно было неисправным. Поэтому он ничего не смог сделать и задохнулся», — считает девушка.

По ее словам, представители отеля не оказывают никакой помощи семье. На встречу с женой и дочерью руководители гостиницы не явились, а прислали менеджера.

«Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России. Это все платно, нам нужны огромные деньги на адвокатов», — уточнила россиянка.

При этом семья опасается, что в Турции тело погибшего забальзамируют и повторное вскрытие в России уже не покажет истинной причины смерти. На родину они вылетят свои рейсом, а тело родственника отправят раньше за счет страховой компании.

В дипмиссии сообщили, что представители генконсульства следят за ходом расследования и рассчитывают, что в ближайшее время будут установлены причины происшествия, повлекшего за собой смерть россиянина.

28 сентября 2020 года стало известно об еще одной трагедии. 68-летняя россиянка Людмила Жарова отдыхала в пятизвездочном отеле в курортном поселке, расположенном в провинции Анталья. Женщина отправилась купаться на пляж, который находился рядом с гостиницей, и, плавая в море, начала тонуть. Очевидцы заметили, как женщина пошла на дно.

Жарову удалось вытащить из воды и вызвать скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики доставили ее в ближайшую клинику, однако спасти пожилую женщину не удалось.

Незадолго до этого 65-летнюю туристку из России Татьяну Токареву задавил служебный микроавтобуса отеля. Местный портал Sabah передавал, что 20 сентября 2020 года пенсионерка собиралась утром поехать из гостиницы на пляж в Кемере.

Выйдя из отеля, она не заметила приближающийся фургон. В результате наезда она получила тяжелые травмы и осталась лежать под автомобилем. За помощью в экстренные службы обратились очевидцы, однако российскую туристку врачам спасти не удалось.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов установили личность погибшей благодаря браслету на руке. По факту аварии началось расследование, в ходе которого будет установлена степень вины водителя микроавтобуса — его арестовали.

18 сентября 2020 года в Турции произошло ДТП с участием российских туристов. Травмы различной степени тяжести получили 11 человек. Авария случилась на трассе, соединяющей турецкие курорты Аланью и Манавгат, поблизости от населенного пункта Авсаллар, передавало РИА «Новости».

Как рассказали в Генконсульстве РФ, водитель автобуса не справился с управлением и машина упала на бок. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где их осмотрели и оказали помощь.

У одной женщины врачи диагностировали перелом руки, у всех остальных — легкие травмы.

В российской дипмиссии заверили, что за жизнь туристов можно не опасаться. Дипломаты подчеркнули, что находятся в контакте с больницей, страховой компанией, представителями туроператора и правоохранительными органами.