Улетел в Таиланд: калужского главврача уволят после отпуска

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша уволит главного врача Калужской областной клинической больницы Владимира Кондюкова за отпуск в Таиланде, куда тот отправился, несмотря на запрет из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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Как рассказал глава региона изданию «Подъем!», поведение врача безответственно, учитывая напряженную ситуацию с распространением болезни по всему миру и строжайшие меры безопасности, предпринятые в России.

«Я оцениваю эти действия как безответственные. Тут не надо мудрствовать, этот человек должен быть освобожден от занимаемой должности в установленные законом сроки. Это последствия не за сам факт отпуска, а за отъезд именно в Таиланд в такое время и без разрешения», — пояснил политик.

Скандал начался на заседании правительства, когда Шапша попросил предоставить отчет об эпидемиологической ситуации в регионе, на что подчиненные Кондюкова ответили, что их начальник находится на отдыхе в Азии, куда улетел еще до закрытия авиасообщения, а в Россию возвратится только в четверг, 26 марта.

«Стоит разобраться, кто давал разрешение на выезд, если такое решение было. В текущей ситуации значит, что слишком большую ответственность мы возложили на этого человека, надо подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности. Ни в коем случае эту ситуацию без кадровых решений не надо оставлять», — приводит сайт mk.ru слова руководителя Калужской области.

При этом стоит учитывать, что после возвращения Кондюков не приступит сразу к выполнению обязанностей, поскольку должен будет пройти обязательный для всех возвращающихся из-за границы россиян двухнедельный карантин.

«На фоне активной работы, которая ведется всеми оперативными службами области по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, особое возмущение вызывает факт того, что главный врач Калужской областной клинической больницы находится в отпуске за рубежом», — написал в этой связи Шапша у себя на странице в Facebook.

Двумя днями ранее правоохранители Ставропольского края возбудили несколько дел в отношении граждан, которые нарушили режим самоизоляции после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщил зампред регионального координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов.

Одна из уголовно преследуемых — главный внештатный специалист по инфекционным болезням краевого Минздрава Ирина Санникова, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. В его распоряжении оказался рапорт отдела по борьбе с коррупцией и хищениями бюджетных средств УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по региону, в котором говорится о том, что инфицированная COVID-19 врач несколько дней контактировала с десятками людей.

Согласно документу, в начале марте женщина «без ведома руководства» выезжала в Испанию. Отметим, что, в соответствии с приказом Ставропольского медицинского университета, где также работала Санникова, она должны была информировать проректора обо всех поездках за границу. Однако по возвращении специалист не стала даже соблюдать обязательный двухнедельный карантин, введенный Роспотребнадзором еще 6 марта для граждан, прилетевших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Выйдя на работу, Санникова контактировала с 13 иностранными студентами, а также 11 сотрудниками кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии.

Она также успела посетить несколько совещаний и одну научную конференцию. В основном все лекции врача были посвящены борьбе с коронавирусом, сообщает Telegram-канал Baza.

Отходив неделю на работу, 17 марта врач плохо себя почувствовала — в этот же день ее госпитализировали с подозрением на заражение COVID-19, указано в рапорте. По предварительным данным, первый экспресс-тест на коронавирус, который прошла Санникова, оказался положительным. Всех людей, контактировавших с ней, изолировали.

В рапорте отмечается, что в действиях, совершенных главным краевым инфекционистом, усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 237 УК РФ «Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать население указанной информацией» и ч. 1 ст. 293 УК «Халатность». «Я виновата», — заявила сама врач.

На фоне распространения в мире коронавируса нового типа Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал в понедельник опрос о том, как граждане РФ воспринимают профессию врача. Так, оказалось, что примерно половина россиян (49%) рассматривают врача как героя нашего времени.

Кроме того, социологическое исследование установило, что 61% россиян полагают, что медицинские службы РФ в состоянии защитить население страны от распространения коронавируса.