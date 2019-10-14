Отравления и болезни: как спиртное убивает россиян

Россияне стали чаще умирать от отравления алкоголем. Согласно данным Росстата, за восемь месяцев нынешнего года количество смертей от отравления алкоголем выросло почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Всего умерли около шести тысяч человек. Из 85 субъектов Российской Федерации лишь в 25 регионах смертность от алкоголя за этот год снизилась, в остальных отмечается рост.

Реклама

В Минздраве России признали увеличение смертности от отравлений алкоголем. Как отметили в ведомстве, необходимо принимать меры для снижения употребления спиртных напитков, а также нелегального алкоголя и алкоголесодержащей парфюмерно-косметической продукции. Дело в том, что отравиться можно как суррогатом, так и качественным алкогольным напитком.

При этом в министерстве обратили внимание, что за последние девять лет в России на 30% снизилось количество смертей от причин, обусловленных употреблением алкоголя. По результатам 2018 года этот показатель составил 33,2 на 100 тысяч населения, пояснили в ведомстве.

Что касается количества смертей от отравления алкоголем, то эти данные не совсем точны, поскольку «в оперативном мониторинге Росстата не учитываются медицинские свидетельства о смерти, выданные взамен предварительных (окончательных) в связи с уточнением диагноза медицинскими работниками», отметили в Минздраве.

Эксперты, опрошенные «Царьградом», публикацию которого комментирует ведомство, считают, что и смертность от причин, связанных с чрезмерным употреблением спиртного, тоже намного выше, чем показывает статистика. Дело в том, что в нее не включают пациентов, которые умерли от цирроза печени, панкреонекрозов и сердечно-сосудистых патологий. Росстат относит их к разделам «смертность от болезней системы пищеварения», «смертность от болезней кровообращения» и «смертность от болезней нервной системы», несмотря на то, что эти патологии могу быть также вызваны злоупотреблением крепкими напитками.

Весной этого года министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что потребление алкоголя в России за последние восемь лет сократилось почти в два раза: с 18 до 9,3 литра на душу населения. По ее словам, именно это позволило снизить смертность мужчин трудоспособного возраста на 18% с 2012 года. Однако проблема остается острой, поскольку до сих пор большинство смертей россиян мужского пола в трудоспособном возрасте связано именно с употреблением алкоголя. К этому показателю относятся случаи гибели из-за отравления алкоголем и болезни, связанные с регулярным употреблением спиртного заболевания.

«70% – это алкоголь-ассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась – изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но [существует также] накопительная — циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь...» – пояснила Скворцова в феврале этого года.

По данным Минздрава, сейчас смертность среди мужчин трудоспособного возраста составляет 735 случаев на 100 тыс. человек, это более чем в три раза выше, чем у женщин — 203 смерти на 100 тыс. человек.

Как отметила министр,во многом такая разница обусловлена именно употреблением алкоголя мужчинами. «Кровоизлияния в мозг у молодых мужчин очень часто ассоциированы без наличия аневризмы, просто с ранней гипертонией на фоне регулярного употребления алкоголя», – привела она пример.

Высокая смертность мужчин также связана и с курением. Минздрав стремится снизить показатели смертности среди трудоспособных мужчин хотя бы на 20% и на 10-15% у женщин.

В целом за прошлый год за медицинской помощью из-за проблем с алкоголем обратились более 2 млн россиян (1,4%) населения страны. Почти 76 тыс. наших соотечественников был поставлен первичный диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз». Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Больше всего новых случаев развития этой болезни зарегистрировали в Чукотском автономном округ — 29 человек на 10 тыс. жителей, достигших совершеннолетнего возраста. Второе место заняла Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения. На третьем месте — Ненецкий автономный округ: там среди каждых 500 взрослых нашелся один человек с первичным диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».