«Собор» напоминает панихиду»: что решают в Киеве. LIVE

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил о наличии террористических угроз проведению Объединительного собора украинских православных церквей, передает УНН.

«Мы знаем, какие вызовы могут быть, потому что есть террористические угрозы, и нам не хотелось, чтобы этот праздник был каким-то образом испорчен какой-либо провокацией. Поэтому к каждому мероприятию, тем более такому, как сегодня, мы очень ответственно относимся», — сказал Яровой.

Он также отметил, что безопасность в день проведения собора обеспечивают четыре тысячи правоохранителей.