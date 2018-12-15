«Собор» напоминает панихиду»: что решают в Киеве. LIVE

- 181664 просмотра ЦСКА разгромил «Реал» в матче 6-го тура Лиги чемпионов
- 180609 просмотров Жительница Красноярска зарезала дочь за ее разгульный образ жизни
- 178745 просмотров Бутина признала свою вину
- 167415 просмотров Новак прокомментировал резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»
- 146396 просмотров Порошенко объяснил свое заявление о «войне» с Россией
- 104614 просмотров Россия обыграла шведов по буллитам на Кубке Первого канала
- 97205 просмотров Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем
Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил о наличии террористических угроз проведению Объединительного собора украинских православных церквей, передает УНН.
«Мы знаем, какие вызовы могут быть, потому что есть террористические угрозы, и нам не хотелось, чтобы этот праздник был каким-то образом испорчен какой-либо провокацией. Поэтому к каждому мероприятию, тем более такому, как сегодня, мы очень ответственно относимся», — сказал Яровой.
Он также отметил, что безопасность в день проведения собора обеспечивают четыре тысячи правоохранителей.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал происходящее перед «объединительным собором» на Софийской площади Киева трагифарсом: «Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «объединительного собора». Между тем привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!» — написал Легойда в своем Telegram-канале.
Несмотря на то, что официально УПЦ МП отказалась участвовать в соборе, два ее иерарха все же прибыли на Софийскую площадь. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на протоиерея УПЦ Киевского патриархата Богдана Тимошенко.
По его словам, речь идет о митрополите Переяслав-Хмельницкой и Вишневской УПЦ МП Александре и митрополите Винницком и Барском Симеоне.
Ожидалось, что на собор приедут около десяти иерархов УПЦ МП. В этом случае с учетом священников и мирян у УПЦ МП было бы до 30 голосов.
Елена Лукаш, бывший министр юстиции Украины, написала в своем фейсбуке, что происходящее на Софийской площади напоминает ей панихиду.
Предстоятель канонической УПЦ Московского патриархата осудил вмешательство политиков в дела церкви — имея в виду, прежде всего, действие Петра Порошенко. «Если бы политики не вмешивались, мы бы уже давно объединились. А они вмешиваются и еще больше нас разделяют. Потому что они подходят к церковной жизни и решают церковные проблемы с помощью политических лекал, а они не подходят к церковной жизни. Церковная жизнь совершенно другая», – сказал митрополит Онуфрий телеканалу «Первый казацкий».
Между тем, о том, что Константинопольский патриарх Варфоломей прибыл в Киев на «объединительный собор», сообщал телеканал UA: Первый.
«Патриарх Варфоломей не будет иметь статуса делегата собора, а, очевидно, выступит в роли почетного гостя. Оргкомитет не сообщил ранее, что предстоятель Константинопольской церкви прибудет в эти дни в Киев - это первая неожиданность собора», — говорится в сообщении канала.
Украинские СМИ — в частности, портал LIGA.Net, — опровергают информацию о приезде патриарха Варфоломея в Софийский собор.
Каноническая УПЦ Московского патриархата заявила, что не будет участвовать в этом мероприятии, однако на собор все же прибыли отдельные представители структуры — об этом сообщают украинские СМИ.
В Софийский собор в центр Киева уже прибыли патриарх Константинопольский Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко — они, собственно, его инициировали.
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в Киеве проходит мероприятие, которое многие уже назвали историческим — это «объединительный собор», который имеет своей целью создать единую церковную структуру на Украине, которая сможет получить от Константинопольского патриархата томос об авфтокефалии. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.