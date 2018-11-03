«Это ничего не значит»: Порошенко опять вошел в «историю»

Соглашение о взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом не означает формирования «Украинской церкви», объяснил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Московского патриархата Владимир Легойда, слова которого приводит ФАН.

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Он подчеркнул, что комментировать пока нечего и в прессе данную новость трактуют неверно. «Читаю заголовок: «Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании украинской церкви». Потом читаю в тексте новости слова Порошенко: «Сегодня исторический день. Мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом», — обратил внимание Легойда, пояснив, что соглашение не говорит о создании УЦ.

В субботу президент Украины Петр Порошенко написал в твиттере и фейсбуке о подписании с патриархом Константинопольским Варфоломеем соглашения о сотрудничестве между сторонами.

Порошенко указал, что подписанный в Турции документ якобы завершает процесс предоставления томоса по всем правилам православной церкви.

Украинский лидер назвал этот день «историческим». «Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — подчеркнул он в сообщении. Президент также поблагодарил патриарха и Синод за «очень важное и мудрое решение».

В Совете Федерации это событие назвали не «историей», а нонсенсом. Сенатор Олег Морозов напомнил, что церковь — это независимый институт. «С точки зрения места и роли церкви в обществе — нонсенс. Причем здесь президент, если церковь независимый институт? Значит, зависимый», — сделал вывод политик.

К тому же неясно, причем тут Константинопольский патриархат, который является одной из 14 поместных церквей, недоумевал сенатор. Морозов уверен, что Украина просто в очередной пытается продемонстрировать «независимость от РФ». Он назвал произошедшее «политическим актом», свидетельствующим о попытке «торгануть украинскими верующими», приводит его слова РИА «Новости». В заключение сенатор напомнил, что «душу можно продать только дьяволу».

Киевское руководство и неканоническая церковная структура на Украине ожидают получить томос об автокефалии от Константинополя до конца этого года.

Проблема в том, что его может получить только предстоятель «объединенной» церкви, которого необходимо выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Сделать это довольно непросто, поскольку каноническая УПЦ заявила о том, что не намерена принимать участие в данном мероприятии.

11 октября стал важным днем для отношений между Москвой и Константинополем, поскольку Священный Синод Константинопольской церкви принял решение о прекращении действия документа от 1686 года, передающего Киевскую митрополию Московскому патриархату.

«Отменить юридическую силу синодального письма 1686 года, изданного по обстоятельствам того времени, которое предоставило патриарху Московскому через икономию (принцип богословия и решения актуальных церковных вопросов — «Газета.Ru») право рукоположить митрополита Киевского, избранного собором духовенства и мирян его епархии», — указали в сообщении, размещенном на официальном сайте Константинопольской церкви по итогам трехдневного Синода в Стамбуле.

Синод РПЦ назвал такое решение Константинополя политическим. По словам главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона, русская церковь надеется на изменение Константинополем своего решения.

В то же время Порошенко заверил, что украинская власть уважительно отнесется к решению тех церквей, которые пожелают остаться в единстве с РПЦ после приобретения УПЦ автокефалии. Об этом украинский лидер написал на своей странице в твиттере.

«Гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ МП, которые добровольно решат выйти из-под Москвы и вместе с другими православными создавать единую церковь», — подчеркнул президент Украины.

Между тем Синод РПЦ после прекращения действия документа 1686 года объявил о полном прекращении евхаристического общения с Константинополем, что, по словам представителей РПЦ, означает церковный раскол.

Как отметил митрополит Волоколамский Иларион, Константинопольский патриархат лишился своего права быть координирующим центром для всей Православной церкви. «Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался», — заявило митрополит Иларион в программе «Большая игра» на Первом канале.