Космический корабль с «киноэкипажем» вернулся на Землю

Космический корабль «МС-18» под руководством командира Олега Новицкого с «киноэкипажем» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко успешно приземлился в 148 километрах от казахстанского города Жезказган.

Пересильд и Шипенко покинули Землю 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, чтобы впервые в истории провести съемки художественного фильма «Вызов» в космосе.

«ЕСТЬ ПОСАДКА! «Казбеки» дома! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18 вернулся на Землю!», — гласило сообщение в прямом эфире канала «Роскосмос» на YouTube.

Посадка произошла в 7.35 по московскому времени.