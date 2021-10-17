Космический корабль с «киноэкипажем» вернулся на Землю
Космический корабль «МС-18» под руководством командира Олега Новицкого с «киноэкипажем» в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко успешно приземлился в 148 километрах от казахстанского города Жезказган.
Пересильд и Шипенко покинули Землю 5 октября вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым, чтобы впервые в истории провести съемки художественного фильма «Вызов» в космосе.
«ЕСТЬ ПОСАДКА! «Казбеки» дома! Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-18 вернулся на Землю!», — гласило сообщение в прямом эфире канала «Роскосмос» на YouTube.
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