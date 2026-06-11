Открытки с Днем России — 2026: 70 красочных картинок и теплых пожеланий

Красивые и яркие открытки с Днем России
Чтобы поздравить близкого с Днем России, сохраните понравившуюся картинку на свое устройство: смартфон, планшет или компьютер. Отправьте ее человеку в любом удобном мессенджере. А если хотите напомнить о празднике окружающим, то опубликуйте картинку в социальных сетях.
Открытки с Днем России со стихами
Многие писатели и поэты вдохновлялись бескрайними просторами России. Сегодня есть хороший повод вспомнить эти сроки.
Символичные открытки с Днем России
В День России особенно приятно получить открытку с забавным символом праздника, будь то амурский тигр или бурый медведь, триколор или матрешка.
Патриотичные открытки с Днем России
Текстовые поздравления с Днем России и пожелания
Поздравления для родственников
* С Днем России, родные! Пусть страна становится сильнее и благополучнее с каждым годом! Желаю, чтобы в нашем доме всегда были любовь, достаток и душевное тепло!
* Поздравляю с Днем России! Желаю Родине мира и процветания, а нам — крепкого здоровья, счастья и семейного уюта!
* С праздником, семья! Пусть Россию ждут добрые перемены и новые достижения, а нас — радостные события и благополучие!
* С Днем России! Пусть наша страна будет единой, сильной и успешной, а каждый день будет наполнен заботой близких и хорошими новостями!
* Поздравляю с Днем России! Желаю гармонии, душевного спокойствия и исполнения желаний!
* С Днем России, любимые! Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо, а в доме звучат смех и добрые слова!
* С праздником! Пусть Россия процветает и уверенно смотрит в будущее. А нам пусть сопутствуют удача, здоровье и семейное счастье!
* Поздравляю с Днем России! Желаю благополучия, единства и счастливых лет в кругу родных людей!
* С Днем России! Пусть наша Родина вдохновляет на добрые дела и новые свершения! Да будет наша жизнь наполнена радостью и теплом!
* С праздником! Пусть Россию ждут мир, согласие и успех! Желаю счастья, любви и больше поводов встретиться за семейным столом!
Поздравления для друзей
* С Днем России! Пусть наша страна развивается и становится еще лучше! Желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, энергии и вдохновения для новых побед!
* Поздравляю с Днем России! Желаю мира и процветания, удачи во всех начинаниях и исполнения самых смелых планов!
* С праздником! Пусть каждый день приносит радость, яркие эмоции и хорошие новости!
* С Днем России! Желаю счастья, крепкого здоровья и верных друзей рядом!
* Поздравляю с Днем России! Пусть наша страна живет в благополучии и согласии! Желаю тебе уверенности в себе и больших возможностей!
* С праздником! Пусть наша страна остается сильной и единой. Надеюсь, в нашей жизни будет больше интересных событий и приятных встреч!
* С Днем России! Пусть Родина процветает и вдохновляет на добрые дела, а тебе всегда сопутствуют удача и отличное настроение!
* Поздравляю с Днем России! Желаю нашей стране стабильности и развития, а тебе — успехов, счастья и исполнения заветных желаний!
* С праздником! Пусть Россия становится только сильнее! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше поводов для радости и гордости за свои достижения!
* С Днем России! Пусть нашу страну ждут мир и благополучие, а тебя — новые возможности, яркие впечатления и верные друзья!
Поздравления для коллег
* С Днем России! Пусть наша страна уверенно развивается и достигает новых высот! Профессиональных успехов, стабильности и благополучия!
* Коллеги, поздравляю с Днем России! Пусть Родину ждет только процветание! А нам желаю реализации всех планов и новых достижений в работе!
* С праздником! Пусть нас, как и нашу страну, ждут развитие и успех! Желаю вам интересных задач и впечатляющих результатов!.
* С Днем России! Пусть вам сопутствуют удача, уверенность в своих силах и карьерный рост!
* Поздравляю с Днем России! Желаю нашей стране мира и стабильности, а вам — новых профессиональных побед и личного счастья!
* С праздником! Россия — страна больших возможностей и достижений. Пусть и вашу работу сопровождают только успех, признание и уважение коллег!
* С Днем России! Пусть страна процветает и развивается, а вам желаю крепкого здоровья, благополучия и уверенного движения к целям!
* Поздравляю с Днем России! Желаю Родине единства и благополучия, а вам — продуктивной работы, вдохновения и новых перспектив!
* С праздником! Пусть Россия уверенно смотрит в будущее, а вам всегда хватает энергии, оптимизма и сил для реализации задуманного!
* С Днем России! Пусть нашу страну ждут мир и процветание, а вас — успех во всех начинаниях!
Короткие поздравления для СМС
* С Днем России! Пусть наша страна процветает!
* Поздравляем с Днем России! Желаем Родине мира и благополучия, а вам — здоровья, успехов и отличного настроения!
* С праздником! Пусть Россию ждут новые достижения!
* С Днем России! Желаем стране стабильности и развития, а вам — счастья и исполнения желаний!
* Поздравляем с Днем России! Пусть наша Родина становится сильнее!
* С праздником! Пусть Россию ждут мир и процветание!
* С Днем России! Желаем стране единства и согласия, а вам — радости, здоровья и удачи!
* Поздравляем с Днем России! Пусть Родина развивается и крепнет!
* С праздником! Пусть нашу страну ждут новые возможности, а вас — счастье, успех и вдохновение!
* С Днем России! Желаем Родине благополучия, а вам — тепла, радости и прекрасного настроения!
День России: история и суть праздника
День России — государственный праздник, который отмечают 12 июня. Так как в 2026 году этот день выпадает на пятницу, россияне смогут отдохнуть три дня подряд.
Дата праздника установлена в честь события 1990 года, когда Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот документ провозгласил верховенство Конституции РФ над законодательством Советского Союза, в нем были закреплены равные права для политических партий, принцип разделения властей и самостоятельность республики.
В 1992 году праздник 12 июня назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете, но в народе его называли Днем независимости. А вот название День России праздник официально получил в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.
В 1995 году появилась традиция вручения Государственных премий РФ деятелям науки, техники и культуры. С тех пор ежегодно в Георгиевском зале Кремля проходит церемония награждения медалями и государственными премиями с участием президента России.