Открытки с Днем России — 2026: 70 красочных картинок и теплых пожеланий

Красочные открытки на День России и душевные пожелания родным и близким, друзьям, коллегам

12 июня отмечается один из главных государственных праздников — День России. В этот день принято говорить о единстве страны и делиться чувством гордости за нее. Чтобы поздравить окружающих с Днем России, «Газета.Ru» приготовила подборку с красочными открытками и текстовыми поздравлениями.

Красивые и яркие открытки с Днем России

Чтобы поздравить близкого с Днем России, сохраните понравившуюся картинку на свое устройство: смартфон, планшет или компьютер. Отправьте ее человеку в любом удобном мессенджере. А если хотите напомнить о празднике окружающим, то опубликуйте картинку в социальных сетях.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Открытки с Днем России со стихами

Многие писатели и поэты вдохновлялись бескрайними просторами России. Сегодня есть хороший повод вспомнить эти сроки.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Символичные открытки с Днем России

В День России особенно приятно получить открытку с забавным символом праздника, будь то амурский тигр или бурый медведь, триколор или матрешка.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Патриотичные открытки с Днем России

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Текстовые поздравления с Днем России и пожелания

Поздравления для родственников

* С Днем России, родные! Пусть страна становится сильнее и благополучнее с каждым годом! Желаю, чтобы в нашем доме всегда были любовь, достаток и душевное тепло!

* Поздравляю с Днем России! Желаю Родине мира и процветания, а нам — крепкого здоровья, счастья и семейного уюта!

* С праздником, семья! Пусть Россию ждут добрые перемены и новые достижения, а нас — радостные события и благополучие!

* С Днем России! Пусть наша страна будет единой, сильной и успешной, а каждый день будет наполнен заботой близких и хорошими новостями!

* Поздравляю с Днем России! Желаю гармонии, душевного спокойствия и исполнения желаний!

* С Днем России, любимые! Пусть над нашей Родиной всегда будет мирное небо, а в доме звучат смех и добрые слова!

* С праздником! Пусть Россия процветает и уверенно смотрит в будущее. А нам пусть сопутствуют удача, здоровье и семейное счастье!

* Поздравляю с Днем России! Желаю благополучия, единства и счастливых лет в кругу родных людей!

* С Днем России! Пусть наша Родина вдохновляет на добрые дела и новые свершения! Да будет наша жизнь наполнена радостью и теплом!

* С праздником! Пусть Россию ждут мир, согласие и успех! Желаю счастья, любви и больше поводов встретиться за семейным столом!

Поздравления для друзей

* С Днем России! Пусть наша страна развивается и становится еще лучше! Желаю, чтобы тебе всегда хватало сил, энергии и вдохновения для новых побед!

* Поздравляю с Днем России! Желаю мира и процветания, удачи во всех начинаниях и исполнения самых смелых планов!

* С праздником! Пусть каждый день приносит радость, яркие эмоции и хорошие новости!

* С Днем России! Желаю счастья, крепкого здоровья и верных друзей рядом!

* Поздравляю с Днем России! Пусть наша страна живет в благополучии и согласии! Желаю тебе уверенности в себе и больших возможностей!

* С праздником! Пусть наша страна остается сильной и единой. Надеюсь, в нашей жизни будет больше интересных событий и приятных встреч!

* С Днем России! Пусть Родина процветает и вдохновляет на добрые дела, а тебе всегда сопутствуют удача и отличное настроение!

* Поздравляю с Днем России! Желаю нашей стране стабильности и развития, а тебе — успехов, счастья и исполнения заветных желаний!

* С праздником! Пусть Россия становится только сильнее! Желаю, чтобы в твоей жизни было больше поводов для радости и гордости за свои достижения!

* С Днем России! Пусть нашу страну ждут мир и благополучие, а тебя — новые возможности, яркие впечатления и верные друзья!

Поздравления для коллег

* С Днем России! Пусть наша страна уверенно развивается и достигает новых высот! Профессиональных успехов, стабильности и благополучия!

* Коллеги, поздравляю с Днем России! Пусть Родину ждет только процветание! А нам желаю реализации всех планов и новых достижений в работе!

* С праздником! Пусть нас, как и нашу страну, ждут развитие и успех! Желаю вам интересных задач и впечатляющих результатов!.

* С Днем России! Пусть вам сопутствуют удача, уверенность в своих силах и карьерный рост!

* Поздравляю с Днем России! Желаю нашей стране мира и стабильности, а вам — новых профессиональных побед и личного счастья!

* С праздником! Россия — страна больших возможностей и достижений. Пусть и вашу работу сопровождают только успех, признание и уважение коллег!

* С Днем России! Пусть страна процветает и развивается, а вам желаю крепкого здоровья, благополучия и уверенного движения к целям!

* Поздравляю с Днем России! Желаю Родине единства и благополучия, а вам — продуктивной работы, вдохновения и новых перспектив!

* С праздником! Пусть Россия уверенно смотрит в будущее, а вам всегда хватает энергии, оптимизма и сил для реализации задуманного!

* С Днем России! Пусть нашу страну ждут мир и процветание, а вас — успех во всех начинаниях!

Короткие поздравления для СМС

* С Днем России! Пусть наша страна процветает!

* Поздравляем с Днем России! Желаем Родине мира и благополучия, а вам — здоровья, успехов и отличного настроения!

* С праздником! Пусть Россию ждут новые достижения!

* С Днем России! Желаем стране стабильности и развития, а вам — счастья и исполнения желаний!

* Поздравляем с Днем России! Пусть наша Родина становится сильнее!

* С праздником! Пусть Россию ждут мир и процветание!

* С Днем России! Желаем стране единства и согласия, а вам — радости, здоровья и удачи!

* Поздравляем с Днем России! Пусть Родина развивается и крепнет!

* С праздником! Пусть нашу страну ждут новые возможности, а вас — счастье, успех и вдохновение!

* С Днем России! Желаем Родине благополучия, а вам — тепла, радости и прекрасного настроения!

День России: история и суть праздника

День России — государственный праздник, который отмечают 12 июня. Так как в 2026 году этот день выпадает на пятницу, россияне смогут отдохнуть три дня подряд.

Дата праздника установлена в честь события 1990 года, когда Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Этот документ провозгласил верховенство Конституции РФ над законодательством Советского Союза, в нем были закреплены равные права для политических партий, принцип разделения властей и самостоятельность республики.

В 1992 году праздник 12 июня назвали Днем принятия Декларации о государственном суверенитете, но в народе его называли Днем независимости. А вот название День России праздник официально получил в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.

В 1995 году появилась традиция вручения Государственных премий РФ деятелям науки, техники и культуры. С тех пор ежегодно в Георгиевском зале Кремля проходит церемония награждения медалями и государственными премиями с участием президента России.