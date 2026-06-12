12 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

12 июня в России отмечают один из важнейших государственных праздников. По случаю Дня России по всей стране пройдут праздничные концерты и шоу. Правозащитники по всему миру сегодня напоминают о важности борьбы с детским трудом. Свой неофициальный день рождения отмечает популярная закуска — фалафель. По народному календарю — Исаакий Змеевик. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 12 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 12 июня

* День России

День России — один из главных государственных праздников страны. В 2026 году россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990 году. В этот же день ровно год спустя состоялись выборы первого президента страны, на которых победил Борис Ельцин. В 1994 году он подписал декларацию об учреждении праздника в честь обретения суверенитета. Свое современное название дата обрела в 2002 году.

По традиции по всей стране пройдут шествия с триколором, фестивали, форумы и флешмобы. Москва порадует жителей и гостей города концертом в Кремле, историческим фестивалем «Времена и эпохи», джазовым фестивалем и масштабным празднованием на ВДНХ.

* Всемирный день борьбы с детским трудом

Эта дата появилась по инициативе Международной организации труда в 2002 году. Хотя рабство и эксплуатация детей официально побеждены во всем мире, по факту детский труд продолжает практиковаться. В разных странах детей привлекают для решения совсем недетских задач: они работают в качестве уборщиков и домашней прислуги, рыбачат, трудятся в шахтах и на фермах. Так проходит их детство, а на игры, развитие и образование совсем не остается времени. Сегодняшняя дата призывает взрослых окончательно искоренить детский труд.

* Международный день фалафеля

В 2012 году израильтянин Бен Ланг предложил учредить неофициальный гастрономический праздник — День фалафеля. К этому времени сытная закуска из обжаренного во фритюре нута обрела популярность по всему миру. Особенно пришлась она по душе вегетарианцам. Сегодня это блюдо подают как самостоятельное, так и в составе закусок, салатов и вторых блюд.

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Необычные праздники 12 июня • День гуляния с воздушным шариком. Отличный повод вспомнить детство и поднять себе настроение.

• День «призрака в технике». Этот праздник посвящен тем, кто видит в технологиях загадку, магию и даже разум.

• День красной розы. Этот праздник — отличный повод для проявления знака любви.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 12 июня в других странах

День влюбленных — Бразилия. Этот праздник аналогичен католическому дню влюбленных. Однако посвящен он не святому Валентину, а святому Антонию — покровителю брака. Придумали его маркетологи. Они обратили внимание, что день памяти святого приходится на середину июня, период спада продаж, и учредили собственный, национальный день влюбленных. Продажи цветов в этот день теперь зашкаливают.

День Хельсинки — Финляндия. День столицы Финляндии жители отмечают с 1959 года. Сегодня в городе проходят концерты, экскурсии и праздничные мероприятия.

День печенья с арахисовым маслом — США. Это лакомство — одно из самых любимых в американских семьях. Его едят на завтрак, берут в школу и на работу, угощают гостей. Приготовить такой десерт проще простого: нужна лишь банка арахисового масла и любимое печенье.

Религиозные праздники 12 июня

* День памяти преподобного Исаакия Далматского

Преподобный Исаакий Далматский жил в IV веке. По преданию, из пустыни он пришел в Константинополь, где открыто выступал против арианства и призывал императора Восточной Римской империи Валента прекратить гонения на православных христиан. Святой предсказал правителю гибель в войне с готами, и это пророчество сбылось. После смерти Валента Исаакий основал монастырь под Константинополем, который впоследствии получил название Далматского — по имени его преемника, игумена Далмата. Преподобный почитается как защитник православной веры и чудотворец. В его честь назван знаменитый Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Православная церковь 12 июня также: • празднует Собор святых Пензенской митрополии;

• чтит память священномученика Василия Смоленского, пресвитера.

* День памяти преподобного Варлаама Хутынского

Преподобный Варлаам Хутынский родился в Новгороде в XII веке в семье знатного новгородца. Еще в юношеском возрасте он принял решение удалиться от мирской суеты и принял постриг. Святой поселился в месте Хутынь недалеко от Новгорода. Дни и ночи он проводил в молитвах, соблюдал очень строгий пост. К нему потянулись ученики, в этом месте был основан монастырь. За свою праведную жизнь преподобный был наделен даром чудотворений и прозорливости. Людям, которые приходили к нему за советом, он наказывал избегать неправды, не завидовать и не клеветать, воздерживаться от гнева и соблюдать клятвы. Память Варлаама Хутынского почитают в первую пятницу Петрова поста.

Народные праздники и приметы 12 июня

* Исаакий Змеевик (Змеиный праздник)

Сегодня на Руси почитали святого Исаакия Далматского. Люди часто обращались к нему за защитой от гадов ползучих. Как правило, в этот период в лесах начинались «змеиные свадьбы». Пресмыкающиеся выбирались на открытые пространства, чтобы найти пару. Считалось, что обижать змей в этот день — плохая примета. Их аккуратно обходили. Кроме того, путники брали с собой кусочек марьина корня (разновидности пиона). Считалось, что змеи терпеть не могут его аромат.

Именины 12 июня

* Василий,

* Исаакий,

* Никанор,

* Петр,

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 12 июня

Приметы о погоде

Утром на траве росы не видать — вечером начнется сильный дождь.

Небо утром чистое и ясное — день будет теплым и без дождя.

Кусты шиповника покрылись пышными цветами — к морозной зиме.

Паутина висит, а паука нет — к холодам.

Что можно делать 12 июня

* Работать в поле и в саду.

* Прибираться в доме.

* Печь хлеб — к достатку.

* Помогать нуждающимся.

* Утешать добрым словом тех, кто переживает сложное время.

Что нельзя делать 12 июня

* Жечь костры.

* Убивать змей — можно лишиться удачи.

* Отказывать в помощи, если о ней просят.

* Обманывать других — на лжи счастья не построишь.

Лунный календарь 12 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 27-й лунный день.

До 01:26 Луна в знаке зодиака Овен, после переходит в знак Тельца.

По мнению астрологов, эти лунные сутки — идеальное время для познания мира. В это время интуиция работает на все сто процентов и можно нащупать лучшие пути для решения сложных ситуаций. День благоволит началу новых дел и проектов. Можно смело воплощать в жизнь задуманное ранее. Подходит этот период и для инвестирования, важных переговоров, обсуждения повышения с начальством.

Для личных отношений — тоже благоприятная пора. Если вы не решаетесь открыть свое сердце, сегодня действуйте смело! В целом это очень хороший день для общения и встреч с друзьями.

12 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Отличаются острым умом, любознательностью и общительностью.

Какие исторические события произошли 12 июня

* 1429 год — французские войска под предводительством Жанны д'Арк разбили англичан в битве при Жаржо.

* 1798 год — в Санкт-Петербурге открылся Екатерининский институт благородных девиц.

* 1898 год — Филиппины провозгласили свою независимость от Испании.

* 1920 год — официально открылся Панамский канал (хотя первое судно прошло через него еще в 1914-м).

* 1955 год — в Якутии обнаружили первое крупное месторождение алмазов. Вскоре регион обрел славу российской столицы бриллиантов.

* 1991 год — в России состоялись первые прямые выборы главы государства, на которых победил Борис Ельцин.

* 1999 год — во время Косовской войны колонна российских десантников, осуществив марш-бросок, заняла аэродром Приштины.

* 2018 год — Дональд Трамп встретился с Ким Чен Ыном — первая в истории встреча глав США и КНДР.

Дни рождения и юбилеи 12 июня

* В 1898 году родился Михаил Кольцов — советский журналист, писатель, основатель и редактор журналов «Огонек», «Крокодил», «За рубежом».

* В 1915 году родился Владимир Магницкий — геофизик, основоположник советской школы физики земных недр.

Академик Владимир Магницкий (слева) и профессор Е. Любимова, 1981 год Соловьев/РИА Новости

* В 1915 году родился Дэвид Рокфеллер — американский банкир, глава дома Рокфеллеров.

* В 1924 году родился Джордж Буш-старший — 41-й президент США.

* В 1929 году родилась Анна Франк — узница нацистского концлагеря, автор знаменитого дневника.

Кто скончался 12 июня • В 1957 году умер Джимми Дорси — американский джазовый саксофонист и кларнетист.

• В 1997 году умер Булат Окуджава — советский и российский поэт, композитор, бард.

• В 2003 году умер Грегори Пек — американский актер театра и кино, обладатель «Оскара».

• В 2023 году умер Сильвио Берлускони — итальянский государственный и политический деятель, премьер-министр.

Кто отмечает дни рождения

* 77 лет исполняется Юрию Батурину — российскому космонавту и политику.

* 76 лет исполняется Вячеславу Полунину — советскому и российскому клоуну.

Вячеслав Полунин выступает во время шоу «Снежная симфония», 2018 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

* 62 года исполняется Поле Маршалл — американской киноактрисе («Части тела», «Californication», «Бывшие»).

* 61 год исполняется Александру Дьяченко — российскому актеру («Брат 2», «Звезда», «Мажор»).

* 52 года исполняется Алексею Пивоварову (признан в РФ СМИ-иноагентом) — российскому журналисту, телеведущему и YouTube-блогеру.

* 45 лет исполняется Адриане Лиме — бразильской супермодели.